Dayane Mello si è lasciata andare ad un duro sfogo via social che sembra essere indirizzato contro la sua ex, Dana Saber.

Dayane Mello sembra essere furiosa con la sua ex amica speciale, Dana Saber, con cui alcuni mesi fa era stata avvistata mentre si scambiava baci bollenti alla luce del sole. Nelle ultime ore la modella si è lasciata andare ad un duro sfogo via social che pare essere indirizzato proprio contro l’attuale inquilina del GF Vip:

“Ognuno doveva fare il proprio percorso di vita e di lavoro e togliere dalla bocca il mio nome. Certamente ho fatto anche il mio percorso con tanto di sacrifici. Tutti vogliono attaccarsi per essere uguale a me, ma devi nascere con l’essenza giusta. Io amo quello che sono e poi l’ho fatto anche vedere a tutti”, ha tuonato nelle sue stories.

Dayane Mello

Dayane Mello contro Dana Saber

A quanto pare i rapporti non sono più buoni tra Dayane Mello e Dana Saber e infatti nelle ultime ore la modella brasiliana si è sfogata contro chi, all’interno del bunker di cinecittà, starebbe usando il suo nome per farsi notare (e che secondo molti sarebbe proprio la Saber).

“La gente non toglie il mio nome dalla bocca per farsi pubblicità. Basta fatevi il ca..o vostro di vita, lasciatemi in pace. Sono veramente fortunata ad avere delle persone che mi proteggono e mi rispettano. Non è mai troppo tardi per capire le cose. Per fortuna ho fatto una grande pulizia sulle amicizie nella mia vita“, ha tuonato Dayane, che fino a pochi mesi fa sembrava andare d’amore e d’accordo con la Saber (e anzi insieme a lei era stata avvistata in atteggiamenti intimi per le vie di Milano). La vicenda avrà ulteriori sviluppi?

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - GOSSIPBLOG