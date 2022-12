Chiara Ferragni è finita nell’occhio del ciclone per un video in cui si è mostrata intenta a scartare i regali firmati per tutta la famiglia.

A meno di 48 ore dalla vigilia di Natale Chiara Ferragni è stata travolta da una nuova polemica proprio a tema natalizio: l’influencer si è mostrata sotto il suo maestoso albero addobbato difronte a un’enorme mole di regali firmati Dior per tutti i membri della sua famiglia. Il video, presto rimbalzato in rete, ha scatenato una marea di critiche. “Uno schiaffo alla fame e alla povertà in cui riversano i cittadini italiani”, ha scritto un utente, mentre un altro ha aggiunto: “Io sotto un albero così spacchetto le mie lacrime”.

Chiara Ferragni: bufera per i regali firmati

Chiara Ferragni è stata accusata dai fan dei social di aver fatto un vero e proprio “sfoggio di lusso” senza pensare ai meno fortunati durante queste feste di Natale. L’influencer si è mostrata entusiasta infatti mentre scartava dei regali firmati Dior per tutta la famiglia e il video ha presto attirato una pioggia di critiche da parte degli utenti sui social.

“Non capisco perché, pur potendosele permettere, ai ricchi viene regalato quasi tutto”, ha scritto qualcuno in rete, mentre un altro utente ha aggiunto: “Se solo donassero 1 milione, che è una minima parte del loro patrimonio…”. L’influencer e suo marito Fedez replicheranno ai commenti di questo tenore? Al momento sui social tutto tace.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - GOSSIPBLOG