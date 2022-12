Raffaella Fico ha rotto il silenzio sui suoi rapporti con Soleil Sorge dopo aver annunciato di averla querelata.

A oltre un anno di distanza dalla sua partecipazione al GF Vip, Raffaella Fico ha smentito di aver sporto querela contro l’influencer Soleil Sorge (che durante la loro partecipazione al programma si rivolse a lei dandole della “b*tch”). La Fico e la Sorge si sarebbe viste di recente a un evento a cui la ex di Balotelli ha preso parte in compagnia di Delia Duran e Alex Belli.

“La situazione con Soleil? A dire il vero nemmeno ho notato che ci fosse all’evento a cui ero la settimana scorsa. L’ho intravista a colazione forse. Ero con Alex e Delia e siamo stati benissimo. Lei non l’ho vista bene e non ci siamo nemmeno guardate. Se l’ho querelata? No, non più non l’ho più fatto. Poi ti dispiace per l’altra persona, viene fuori la parte umana quando devi firmare”, ha confessato la showgirl a Biccy.

Raffaella Fico

Soleil Sorge e Raffaella Fico: la querela

A quanto pare non c’è stata alcuna querela tra Raffaella Fico e Soleil Sorge e, dopo le liti infuocate al GF Vip, l’ex compagna di Balotelli avrebbe deposto l’ascia di guerra nei confronti dell’influencer (che del resto aveva finora confermato di non aver ricevuto alcuna denuncia).

Le due si sarebbero anche viste a un evento pubblico, ma non si sarebbero scambiate nemmeno una parola. Al momento Soleil Sorge non ha commentato l’episodio e in passato si è sempre difesa dalle accuse a lei rivolte dalla Fico.

