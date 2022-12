Federico Fashion Style ha organizzato un esclusivo party a tema natalizio, ma un blitz dei vigili l’ha interrotto.

Nonostante le polemiche e i drammi abbiano di recente travolto la sua vita privata (a causa della sua separazione dall’ex, Letizia Porcu) Federico Fashion Style non sembra aver detto addio alla sua vena di festeggiamenti. Nelle ultime ore l’hair stylist dei vip aveva organizzato un party esclusivo di Natale in uno dei suoi punti vendita ma, a causa delle mancate autorizzazioni rilasciate dal comune, sarebbero arrivati i . Alla festa avrebbero dovuto presenziare molti ospiti vip e ovviamente la sua immancabile migliore amica, Valeria Marini.

Federico Fashion Style: blitz della polizia alla festa

Federico Fashion Style – che di recente ha ricevuto accuse in merito alla sua presunta doppia vita che avrebbe spinto la sua ex a lasciarlo – è sempre in vena di fare festa e nelle ultime ore ha organizzato un esclusivo party in un suo punto vendita che, a quanto pare, si sarebbe svolto nonostante la presenza dei caschi bianchi.

L’arrivo dei vigili è stato causato dalla mancata richiesta di una scia necessaria per l’approvazione del party su suolo pubblico e adesso sembra che, con i video acquisiti, la polizia municipale possa presentare un verbale contro Lauri e gli organizzatori della festa. Al momento il personaggio tv non ha rotto il silenzio in merito alla questione.

