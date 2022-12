Selvaggia Lucarelli ha scritto un post contro Ballando dopo quanto accaduto in questa ultima edizione, che ha visto protagonista anche il suo compagno.

L’ultima edizione di Ballando con le Stelle è stata segnata da controversie e polemiche che hanno visto protagonista la giurata Selvaggia Lucarelli. Nelle ultime ore proprio la giornalista ha scritto un post fiume contro gli altri membri della giuria e ha messo in chiaro cosa l’avrebbe turbata e mortificata di più nel loro comportamento.

“Domani finisce Ballando, ho detto no a tutti gli inviti in tv per parlare dell’esperienza, così come Lorenzo (esclusa Bortone). Non ci interessava parlarci addosso oltre il programma né sovraesporci, oltretutto insieme. Bastava Ballando. E mi sarei risparmiata di fare il riassunto di questa meravigliosa (!) esperienza per Lorenzo se sabato, per l’ennesima volta in trasmissione non si fosse tentato, meschinamente, di capovolgere la verità, ovvero di dare la colpa A ME per come è andata per Lorenzo a Ballando. E cioè, in parole semplici, in un modo che definirei mortificante“, ha scritto nelle sue stories.

Selvaggia Lucarelli

Selvaggia Lucarelli contro la giuria di Ballando

Selvaggia Lucarelli ha replicato contro chi – come Samuel Peron – ha lasciato intendere che il suo fidanzato, Lorenzo Biagiarelli, sia stato eliminato da Ballando con le Stelle a causa sua. La giornalista ha scritto un post infuocato contro il resto della giuria del programma tv e ha precisato come, secondo lei, gli altri giudici avrebbero capovolto la verità in maniera meschina e fuorviante.

“A me che francamente sulle spalle quest’anno ne ho avute già tante. Ora, va bene tutto, però basta con questo giochino auto-assolutorio “tu sei antipatica, qualsiasi cosa accada a Ballando te lo meriti. Te lo cerchi. Te lo chiami. È colpa tua”. E se è colpa di qualcun altro scherzava. Mi spiace solo non aver avuto la lucidità, mesi fa, di dire “Non è un pensiero gentile, né l’inizio di una storia divertente”. Peccato”, ha scritto. In tanti si chiedono se la vicenda avrà ulteriori sviluppi e se non spingerà la giornalista a decidere di dire addio al suo ruolo all’interno dello show il prossimo anno.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - GOSSIPBLOG