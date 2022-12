La conduttrice Mara Venier ha confessato per la prima volta un terribile dramma che l’ha vista protagonista quando era giovane.

Mara Venier è una delle conduttrici più amate della tv e in tanti si sono stupiti nel sapere che nel passato della conduttrice sia stato celato un momento terribilmente buio. La conduttrice, che di recente è stata protagonista di uno spot contro la violenza sulle donne, ha svelato per la prima volta di aver subito violenze e stalking da parte di un suo ex, che sarebbe arrivato persino a minacciare di ucciderla. L’uomo, che lei non ha mai denunciato, sarebbe morto da tempo.

“Quando ho girato lo spot che parla di controllo psicologico, economico avevo la voce che si spezzava: era la mia storia. Ripensavo a quando la psicologa mi disse che rischiavo il suicidio, tra botte e umiliazioni. Mi sono ribellata a lei e lui. Ora mi sono dipinta il 1522 sulla mano e non mi pare vero, dopo 50 anni, di essere stata proprio io. Mi sarebbe piaciuto lo vedesse, quello spot, proprio lui”, ha dichiarato la conduttrice a Il Messaggero.

Mara Venier minacciata di morte

Mara Venier ha vissuto la violenza fisica e psicologica sulla propria pelle e, non a caso, si è commossa fino alle lacrime quando le è stato chiesto di prendere parte a un importante spot contro la violenza sulle donne.

La conduttrice ha dichiarato di aver rivissuto il dolore che caratterizzò quel drammatico periodo della sua vita e ancora una volta ha preferito non svelare l’identità dell’uomo che avrebbe usato violenza contro di lei. Oggi al fianco della conduttrice (che nelle ultime ore è risultata positiva al Coronavirus) è sempre presente suo marito Nicola Carraro, con cui lei è riuscita a trovare la felicità.

