Francesco Chiofalo ha rotto il silenzio sul tatuaggio che lui e Antonella Fiordelisi si erano fatti fare all’epoca della loro liaison.

I rapporti tra Antonella Fiordelisi e Francesco Chiofalo non sono finiti affatto bene e infatti il personal trainer romano, nelle ultime ore, ha deciso di far cancellare il tatuaggio che aveva dedicato alla sua ex (ossia il suo nome). A seguire l’ex della schermitrice ha anche sottolineato che Antonella avrebbe ancora il tatuaggio dedicato a lui, e che sarebbe ben visibile sul suo avambraccio destro. La concorrente del GF Vip deciderà mai di farlo cancellare?

Antonella Fiordelisi

Antonella Fiordelisi: il tatuaggio dedicato a Chiofalo

Da quasi due anni la storia tra Antonella Fiordelisi e Francesco Chiofalo è giunta al termine e il personal trainer romano nelle ultime ore ha confessato di essersi fatto cancellare il tatuaggio che aveva dedicato all’ex compagna, attuale concorrente del GF Vip. Antonella, dal canto suo, mostra ancora il tatuaggio dedicato a lui sul suo avambraccio destro, e in tanti si chiedono se lo farà cancellare.

“Avete visto che atteggiamento c’ha Antonella, c’ha un atteggiamento scusate il termine veramente di m….Con sto ragazzo dentro la casa del GF Vip con Edoardo Donna…coso, come si chiama…si regola, perché ci sono le telecamere accesse. Con me non si regolava proprio! Con me era proprio una cosa impossibile veramente. Che tengo il tatuaggio di una persona di cui ho pure un brutto ricordo?”, ha detto nelle sue stories Francesco Chiofalo, che non ha perso occasione per attaccare la sua ex durante la sua partecipazione al GF Vip. Antonella verrà messa al corrente di quanto affermato su di lei dal suo ex? E soprattutto replicherà alle sue parole?

