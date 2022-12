La mamma di Beatrice e di Ludovica Valli si è resa protagonista di un terribile scivolone in merito ai due bambini attesi dalle sue figlie.

Beatrice e Ludovica Valli saranno presto madri rispettivamente di una femminuccia e di un maschietto. In queste ore la mamma delle due influencer, Sandra Malavasi, ha pubblicato sui social la foto di due decorazioni natalizie (una rosa e una blu) che secondo qualcuno sarebbero state dedicate proprio ai due piccoli in arrivo. Peccato però che su di esse fossero stampati anche i presunti nomi dei due nipotini, che le due influencer non hanno ancora rivelato al pubblico (e che sarebbero stati Nicolò e Chiara).

Ludovica Valli

Beatrice e Ludovica Valli: la gaffe della madre

La mamma di Beatrice e di Ludovica Valli si è resa protagonista di uno scivolone riguardante i suoi prossimi due nipoti in arrivo, ossia la bambina di Beatrice e Marco Fantini e il bambino di Ludovica e di Gianmaria Di Gregorio. La story incriminata è presto sparita dai social ma ormai in tanti tra i fan delle due influencer si sono convinti che i due nomi stampati sulle decorazioni di Natale fossero proprio quelli dei due bebè.

Finora le due influencer si sono guardate bene dal rivelarli ai fan e anzi, hanno attirato sempre di più l’attenzione generale mantenendo proprio la riservatezza attorno all’arrivo dei loro due bambini. Sulla notizia emergeranno ulteriori conferme? Al momento le due non hanno rotto il silenzio in merito alla questione.

