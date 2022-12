La gravidanza di Alice Campello è ormai agli sgoccioli e lei ne ha approfittato per fare un crudele scherzo a suo marito.

Tra pochi giorni Alice Campello potrebbe finalmente tenere tra le braccia la sua prima figlia femmina (dopo tre maschi) e nelle ultime ore la modella ha deciso di divertire i fan con un crudele scherzo orchestrato contro suo marito, Alvaro Morata. In un video condiviso via social si vede la modella che, con una bottiglietta strategicamente infilata nel retro dei pantaloni, ha finto di aver rotto le acque.

“Vieni a vedere!”, si sente dire a Alice nel video, mentre Alvaro Morata accorre preoccupato verso di lei.

Alice Campello: lo scherzo fatto a Alvaro Morata

Molto presto Alice Campello e Alvaro Morata saranno di nuovo genitori e, nelle ultime ore, la modella ha pubblicato un video che ha fatto divertire i suoi fan (anche se decisamente non ha avuto lo stesso effetto su suo marito, Alvaro Morata).

Alice ha infatti fatto credere al calciatore di essere ormai in procinto di dare alla luce la sua bambina dopo la rottura delle acque, ma non appena si è tradita sfoggiando un accenno di sorriso, Morata ha compreso che lo stesse prendendo in giro e ha colto l’occasione per mandarla a quel paese. I due avranno presto la loro prima figlia femmina dopo l’arrivo di tre figli maschi.

