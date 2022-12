A poche ore dal suo ingresso al Grande Fratello Vip Dana Saber si è già attirata contro una marea di critiche.

In tanti non sembrano apprezzare il temperamento di Dana Saber al GF Vip e, come se non bastasse, nelle ultime ore la modella si è attirata contro una valanga di critiche per via di alcune affermazioni sul premier russo Vladimir Putin. Mentre Attilio Romita infatti stava elencando i presidenti esteri che gli sarebbe capitato d’intervistare durante la sua carriera, la Saber nel sentire il nome del presidente russo lo ha bloccato e ha detto: “Il mio preferito, Putin è il mio uomo ideale”.

Dana Saber e Putin: la bufera

Dana Saber è da poco entrata al GF Vip e ha già litigato con metà del cast presente all’interno della Casa e, come se non bastasse, ha anche finito per scatenare un putiferio in rete a causa delle sue dichiarazioni su Vladimir Putin, il presidente guerrafondaio che lo scorso febbraio ha annunciato la guerra contro l’Ucraina.

La questione ha sollevato un putiferio tra i fan del programma e in queste ore in tanti stanno chiedendo che il GF Vip prenda provvedimenti contro la top model (che nel frattempo sembra aver fatto imbestialire anche la sua ex, Dayane Mello). La vicenda avrà ulteriori sviluppi?

