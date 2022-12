Clarissa Marchese e Federico Gregucci hanno scoperto con grande gioia che il loro secondo bebè sarà un maschietto.

Dopo l’arrivo della piccola Arya, Clarissa Marchese e Federico Gregucci avranno un figlio maschio: la coppia lo ha scoperto durante un party a tema organizzato per loro e dove è stata aperta un’enorme scatola contenente dei palloncini di colore azzurro. Il più contento è stato senza dubbio Federico Gregucci, che ha confessato di volere proprio un maschietto. “Siamo strafelici” hanno detto lui e Clarissa Marchese una volta tornati a casa.

Clarissa Marchese: il secondo figlio è maschio

Clarissa Marchese e Federico Gregucci hanno appreso con enorme gioia che presto saranno genitori di un figlio maschio. Al momento i due non hanno svelato quale sarà il nome del piccolo in arrivo e in tanti, tra i loro fan, sono impazienti di saperne di più. La coppia aveva avuto la piccola Arya nel 2020, mentre il loro secondo figlio nascerà nei primi mesi del 2023. Clarissa Marchese ha svelato di aver avuto alcune difficoltà durante i primi mesi di gravidanza, e ha affermato:

“Questa gravidanza mi sta levando dieci anni di salute non me l’aspettavo. Il mio unico termine di paragone era la gravidanza di Arya ed è stata perfetta. In questa gravidanza dal primo giorno ho iniziato a stare male e continuo ad avere tanti fastidi. Questi tre mesi sono stati complicati ma adesso piano piano vedo la luce in fondo al tunnel”. Oggi tutto sembra essersi risolto per il meglio e lei e Federico sono al settimo cielo.

