Il padre di Michele Merlo si è sfogato via social dopo aver avuto uno scontro con il sindaco di Rosà, città in cui è sepolto suo figlio.

Domenico Merlo, padre del giovane cantante scomparso Michele Merlo, si è sfogato via social a seguito di un incontro da lui avuto con il primo cittadino di Rosà a seguito del furto di alcuni oggetti dalla tomba di suo figlio.

“Questa settimana ho incontrato un sindaco dopo i fatti che hanno riguardato Michele al cimitero di Rosà. Sono persino stato rimproverato perché starei, io, rovinando la vita al medico incolpandolo della morte del mio unico figlio. Poiché io non incolpo nessuno, bensì quattro periti medico legali luminari, 2 di parte e 2 nominati dalla Procura. Capite sarei io a rovinare la vita ad un medico, ma la nostra di vita? Pensate un po’ chi ci governa”, ha scritto il padre cantante nel suo sfogo via social.

Michele Merlo: lo sfogo del padre

Il papà di Michele Merlo si è sfogato a seguito di un confronto da lui avuto con il sindaco di Rosà. Il primo cittadino, a suo dire, sarebbe arrivato ad accusarlo di aver rovinato la vita al medico attualmente indagato per la scomparsa del cantante. Sulla questione al momento non vi sono conferme e il sindaco non ha rotto il silenzio in merito alla questione.

L’incontro tra il genitore del cantante e il primo cittadino sarebbe stato stabilito a seguito del furto di alcuni oggetti dalla tomba di Michele Merlo e che erano stati messi lì in suo ricordo dai suoi cari. La questione ha sollevato grande clamore in rete dopo che la madre del cantante aveva espresso pubblicamente il suo disgusto per quanto accaduto.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - GOSSIPBLOG