Gianluca Vialli continua a essere ricoverato nella clinica di Londra in cui starebbe assumendo dei farmaci per tenere a bada il dolore.

Al momento non ci sono novità sulle condizioni di salute di Gianluca Vialli ma il Corriere della Sera ha fatto sapere che il fisico del celebre ex calciatore sarebbe provato e che in queste ore gli starebbero somministrando dei farmaci per tenere a bada il dolore. La moglie Cathryn non avrebbe mai smesso di stare al suo fianco mentre sua sorella Mila tornerà a Londra nelle prossime ore per poter trascorrere insieme a lui la vigilia di Natale.

Gianluca Vialli

Gianluca Vialli come sta: le condizioni

Da giorni in tantissimi stanno pregando per Gianluca Vialli, che si trova ricoverato in una clinica di Londra a causa dell’aggravamento del suo stato di salute. Da anni il celebre ex calciatore lotta contro un grave tumore al pancreas e al momento sembra che sia vigile ma molto provato.

La moglie Cathryn non avrebbe smesso neanche per un istante di stare al suo fianco e negli ultimi giorni sia sua sorella che sua madre lo avrebbero raggiunto nella clinica privata di Londra. In tanti sono preoccupati per il suo stato di salute e sui social continuano ad avvicendarsi messaggi d’affetto e di calore indirizzati al celebre volto sportivo, conosciuto da tutti come un uomo dotato da grande gentilezza.

