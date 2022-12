Francesco Totti e Ilary Blasi hanno trascorso il loro primo Natale da separati e l’ex calciatore era in compagnia della nuova fidanzata.

A pochi mesi dal loro annuncio di separazione Francesco Totti e Ilary Blasi hanno iniziato a condurre vite separate e l’ex calciatore ha trascorso il suo primo Natale in compagnia della nuova compagna, Noemi Bocchi, nella loro nuova casa a Roma Nord. Con la coppia sarebbero stati presenti anche i rispettivi figli: Chanel, Cristian e Isabel (i tre figli avuti da Totti e Ilary) e Sofia e Tommaso (i figli che Noemi ha avuto insieme all’ex marito, Mario Caucci). Ilary Blasi nel frattempo sarebbe rimasta insieme alle sorelle, Melory e Silvia, e ai suoi genitori.

Francesco Totti

Francesco Totti: il primo Natale con Noemi

Ora che le pratiche di divorzio sarebbero avviate e che Totti ha preso una nuova casa in compagnia di Noemi Bocchi, lui e Ilary Blasi hanno trascorso il primo Natale separati e insieme all’ex calciatore sarebbero rimasti i tre figli (che lui stesso ha mostrato in sua compagnia attraverso le sue stories via social).

Ilary Blasi ha deciso di mantenere un più basso profilo durante queste feste e non è dato sapere se abbia brindato insieme al suo nuovo fidanzato, l’imprenditore tedesco Bastian Muller. La conduttrice si è mostrata via social insieme alle sue due sorelle e in tanti sono curiosi di saperne di più sulla sua vita privata. Lei e Totti hanno annunciato il loro addio a luglio e sembra che la loro unione sia naufragata nel peggiore dei modi (tra frecciatine e recriminazioni reciproche).

