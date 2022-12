Arianna Rapaccioni, vedova del compianto Sinisa Mihajlovic, ha dedicato un commovente post a suo marito nel giorno di Natale.

Lo scorso 16 dicembre Sinisa Mihajlovic è scomparso e per la prima volta la sua famiglia e sua moglie Arianna si sono trovati a festeggiare il loro primo Natale senza di lui. Sui social la vedova dell’ex allenatore ha scritto un commovente messaggio per esprimere il suo dolore in quello che è stato per lei indubbiamente il Natale più difficile.

“Non hai voglia di festeggiare ma lo fai”, ha scritto, e ancora: “Per i bambini. Per la famiglia. Farà male. I regali che quest’anno non c’è bisogno di comprare. La sedia vuota. I ricordi dei festeggiamenti passati. La voce che non senti. Sarà difficile ma la supererai. Può essere che in mezzo alle lacrime, un piccolo sorriso ti comparirà sul volto. Non c’è nulla di male. Sii grato dei festeggiamenti che avete fatto insieme. Inizia una nuova tradizione in sua memoria. E ricorda sempre l’amore che c’era”.

Sinisa Mihajlovic: il Natale della moglie Arianna

Arianna Rapaccioni sta facendo i conti con lo straziante lutto dovuto alla scomparsa di suo marito Sinisa Mihajlovic, che lo scorso 16 dicembre ha perso la sua battaglia contro la leucemia.

Per la donna e i suoi figli si è trattato di un Natale molto doloroso essendo il primo senza la presenza del celebre ex allenatore. Nel suo post via social Arianna ha espresso il suo dolore e la sua nostalgia verso il marito, affermando anche di essersi imposta di “festeggiare” per il bene della sua famiglia, pur non avendone affatto voglia. Sui social in tanti tra fan, amici e colleghi le hanno espresso la loro solidarietà e la loro vicinanza in questo momento così difficile e in molti hanno ricordato Mihajlovic attraverso i social.

