Aurora Ramazzotti sarà presto mamma e quest’anno lei e Goffredo hanno trascorso le feste di Natale con entrambe le famiglie.

Con il pancione ormai sempre più evidente, Aurora Ramazzotti ha trascorso le feste di Natale con i suoi genitori e con quelli di Goffredo Cerza, tra giochi, momenti d’affetto e tante prelibatezze. Sui social lei stessa ha raccontato con ironia alcuni retroscena del suo Natale e i fan non hanno potuto fare a meno di notare un “brillante” dettaglio: alla mano di Aurora è infatti spuntato un prezioso anello con diamante, che in molti credono essere un regalo di Goffredo Cerza.

Aurora Ramazzotti: il Natale col pancione

Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza diventeranno genitori per la prima volta tra pochissimi mesi e in tanti, tra i fan dei social, non hanno potuto fare a meno di notare che lei abbia iniziato proprio questi giorni a sfoggiare un prezioso anello. Secondo i rumor circolati in rete potrebbe trattarsi di un anello di fidanzamento e in tanti sono curiosi di sapere se Goffredo abbia fatto a Aurora la sua attesa proposta di matrimonio. Al momento sulla questione i due hanno preferito mantenere il massimo riserbo, ma in tanti tra i loro fan sono curiosi di saperne di più.

Aurora ha confessato che Cerza sia stato il suo primo grande amore e i due, più felici e uniti che mai, hanno recentemente annunciato di aspettare il loro primo figlio insieme.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - GOSSIPBLOG