Raffaella Mennoia, braccio destro di Maria De Filippi, ha scritto un duro sfogo contro il mondo delle apparenze via social.

Un altro Natale è passato e sui social tra i vip c’è chi non ha mancato di raccontare i suoi festeggiamenti e le sue vacanze extralusso. La questione ha sollevato l’indignazione di Raffaella Mennoia – storica collaboratrice di Maria De Filippi in molti dei suoi programmi tv – che ha scritto nelle sue stories:

“Scriverò una cosa veramente impopolare. Ho assistito per giorni a ostentazione di ogni genere in questo Natale, una gara di lusso ostentato di vite che possono causare debiti per chi pensa che sia da fi**i stare in montagna o in località esotiche, dimenticando non solo lo spirito del Natale, di cui mi interessa il giusto, ma dimenticando totalmente che la maggior parte delle famiglie faticano ad arrivare a fine mese”, e ancora: “Non ho visto un briciolo di cuore verso i poveri, veri martiri dei nostri giorni (…) Pensate bene da quali influenze e da quali influencer prendere esempio nella vita”.

Raffaella Mennoia: lo sfogo via social

Raffaella Mennoia si è scagliata via social contro chi ha ostentato benessere e ricchezza durante le feste di Natale mentre in Italia moltissimi cittadini farebbero fatica ad arrivare a fine mese. Il messaggio della celebre collaboratrice di Maria De Filippi ha presto fatto il giro della rete dove in tantissimi tra fan, amici e colleghi, hanno manifestato di essere d’accordo con le sue parole.

Nei giorni scorsi sui social una vera e propria bufera ad esempio ha travolto la celebre influencer Chiara Ferragni, che si era mostrata mentre scartava alcuni regali firmati Dior per lei e per tutta la sua famiglia.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - GOSSIPBLOG