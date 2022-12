A causa di alcune problematiche l’influencer Beatrice Valli sarà costretta a trascorrere la sua quarta gravidanza in assoluto riposo.

Beatrice Valli è in attesa della sua quarta bambina e, attraverso i social, lei stessa ha aggiornata i fan sulle sue condizioni. Purtroppo l’influencer ha avuto alcuni problemi al collo dell’utero e quindi, a partire da adesso, dovrà vivere gli ultimi mesi della sua gravidanza in assoluto riposo. “Nell’ultima visita il mio ginecologo purtroppo mi ha riscontrato un accorciamento dell’utero che non è normale e per questo motivo mi ha messo a riposo”, ha dichiarato, e ancora: “Sono molto fortunata perché questo problema mi è successo alla quarta gravidanza, a molte donne succede già alla prima quindi va bene così”.

Beatrice Valli: la gravidanza a rischio

Beatrice Valli sta facendo i conti suo malgrado con alcuni problemi relativi alla sua quarta gravidanza e per questo, nei prossimi mesi, dovrà osservare l’assoluto riposo. L’influencer aspetta la sua quarta bambina, la terza avuta insieme al marito Marco Fantini (con cui ha già avuto Bianca e Azzurra). In queste ore in tanti tra fan, amici e colleghi hanno espresso il loro affetto a Beatrice e sono in attesa di conoscere ulteriori sviluppi relativi all’arrivo della sua quarta figlia (di cui alcuni giorni fa sembra che sua madre abbia svelato anticipatamente il nome).

