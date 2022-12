Paola Caruso ha svelato che sarebbe capitata una “disgrazia” a suo figlio Michele e, nelle ultime ore, ha sbottato contro gli haters.

Dopo aver annunciato che sarebbero accaduti fatti gravissimi a suo figlio Michele (di cui ancora non sarebbe pronta a parlare) Paola Caruso si è mostrata durante le feste di Natale proprio in compagnia del suo bambino e in tanti, via social, hanno messo in dubbio la veridicità delle sue affermazioni. La showgirl si è quindi sfogata a tal proposito tuonando: “Ribadisco cosa ho già detto: mio figlio ha un grosso problema di salute che esiste tuttora. Da mamma cerco di far passare il miglior Natale di sempre a mio figlio. Basta cattiverie anche a Natale, vergognatevi!“.

Paola Caruso

Paola Caruso contro gli haters: la malattia del figlio

Dopo quasi un mese d’assenza dai social, Paola Caruso è tornata a parlare con i suoi fan svelando che suo figlio Michele abbia accusato alcune gravi problematiche.

Al momento la showgirl ha preferito non svelare apertamente cosa abbia il bambino e in tanti, sui social, hanno manifestato la loro preoccupazione in merito alla vicenda. Al momento Paola Caruso ha preferito proteggere Michele e ha affermato che sarebbero in corso alcune azioni legali in sua difesa. La showgirl si deciderà a fare chiarezza in merito alla vicenda mettendo così a tacere definitivamente i suoi haters?

