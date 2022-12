Dopo le feste trascorse insieme alle sorelle Ilary Blasi è partita per Bangkok, dove trascorrerà il Capodanno.

Dopo aver trascorso le festività natalizie in compagnia della famiglia (e per la prima volta lontana da Francesco Totti) Ilary Blasi è partita alla volta di Bangkok, dove in queste ore si è mostrata in un hotel da sogno. La conduttrice e showgirl ha scelto di alloggiare presso il Lebua, hotel a 5 stelle il cui costo per una singola camera a notte sarebbe di circa 800 euro. Al momento non è dato sapere se con la conduttrice sia presente la sua nuova fiamma, Bastian Muller.

Ilary Blasi: il Capodanno a Bangkok

Ilary Blasi ha scelto di trascorrere il Capodanno lontana dal chiacchiericcio tutto italiano sulla sua separazione da Francesco Totti e, in queste ore, lei stessa si è mostrata difronte alla splendida vista su Bangkok.

La conduttrice trascorrerà lì i festeggiamenti per il Capodanno e al momento non è dato sapere se con lei sia presente Bastian Muller, l’imprenditore tedesco con cui si vocifera che abbia trovato la serenità dopo il suo addio al marito. Totti nel frattempo sta con Noemi Bocchi, la flower designer con cui è uscito allo scoperto alcuni mesi fa.

