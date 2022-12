Secondo i rumor in circolazione l’opinionista Tina Cipollari sarebbe tornata insieme al suo ex, Vincenzo Ferrara.

Ritorno di fiamma in vista per Tina Cipollari? Secondo il settimanale Nuovo i due sarebbero stati visti insieme a Firenze e addirittura starebbero parlando di matrimonio. La loro unione era naufragata circa un anno fa, e sembra proprio ad un passo dalle nozze. L’opinionista vamp romperà il silenzio in merito alla questione?

Tina Cipollari

Tina Cipollari e Vincenzo Ferrara: il ritorno di fiamma

Secondo i rumor che si sono diffusi a macchia d’olio sui social, Tina Cipollari sarebbe tornata insieme al suo celebre ex, Vincenzo Ferrara, il ristoratore fiorentino con cui aveva ritrovato la felicità all’indomani dalla sua separazione da Kikò Nalli.

I due si erano inaspettatamente separati dopo due anni d’amore e a un passo dalle nozze ma entrambi avevano preferito mantenere il massimo riserbo sui motivi che li avevano condotti all’addio. Al momento Tina non ha confermato né smentito le voci che la vorrebbero di nuovo al fianco dell’imprenditore e in tanti si chiedono se sulla vicenda emergeranno ulteriori particolari. Nel tempo da loro trascorso insieme Vincenzo Ferrara era riuscito anche a instaurare un ottimo rapporto con i tre figli che Tina ha avuto insieme al suo ex marito.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - GOSSIPBLOG