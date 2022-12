Il papà di Antonella Fiordelisi ha gioito per il risultato del Televoto ottenuto da sua figlia e ha scatenato l’ira di Gianluca Benincasa.

Stefano Fiordelisi ha gioito senza alcuna remora per il 45% dei voti ottenuto da sua figlia al Televoto del GF Vip. Gianluca Benincasa, ex fidanzato di Antonella, si è scagliato contro di lui via social affermando che, con il suo comportamento, fomenterebbe odio e imbarazzo.

“Ma gli spiegate a quel pagliaccio che la figlia non è andata in guerra?”, ha scritto tra le sue Instagram stories, e ancora: “Sta fomentando odio e imbarazzo, senza capire che a volte è meglio stare zitti. Ha reso un successo mediatico un fallimento di vita. S. F. (Le iniziali di Stefano Fiordelisi, ndr) riprenditi. Stai facendo la collezione di figure di mer**. Quando vivrà la vita reale non ci sarà nessun televoto che la salverà, e il tuo fallimento genitoriale le avrà chiuso le porte del suo percorso lavorativo. Sei diventato l’esempio da non seguire per l’Italia intera”.

Antonella Fiordelisi

Gianluca Benincasa contro Stefano Fiordelisi

Il comportamento di Stefano Fiordelisi – che ha gioito via social per il risultato del Televoto ottenuto da sua figlia e ha preso in giro gli altri concorrenti del reality show – non è piaciuto all’ex fidanzato della schermitrice, Gianluca Benincasa, che via social ha sottolineato come l’uomo stia aizzando odio e imbarazzo mettendo in cattiva luce sia sé stesso che Antonella. Al momento Stefano Fiordelisi non ha replicato alle sue parole e in tanti si chiedono se lo farà.

L’uomo si era reso protagonista di un altro episodio che aveva fatto storcere il naso ai fan del programma: durante una sua ospitata al GF Vip aveva fatto notare a sua figlia che fosse ingrassata e le aveva consigliato di stare attenta alla linea.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - GOSSIPBLOG