In un’intervista a Chi la showgirl Valeria Marini ha svelato alcuni retroscena sulla sua storia d’amore con Eddy Siniscalchi, con cui a quanto pare è riuscita a trovare la felicità. “E’ meraviglioso, mi fa sognare, mi chiama “vita mia”. Facciamo l’amore dalla mattina alla sera”, ha confessato a Chi la Marini, che ha iniziato a frequentare l’imprenditore la scorsa primavera. La storia tra i due è destinata a durare? In tanti sono curiosi di sapere se la showgirl riuscirà a realizzare insieme a lui il suo sogno di avere un bambino.

Valeria Marini: l’amore per Eddy Siniscalchi

A quanto pare Valeria Marini è riuscita a trovare finalmente l’amore dopo alcune cocenti delusioni: la showgirl sembra infatti serena tra le braccia dell’imprenditore Eddy Siniscalchi, con cui si è concessa una vacanza a Cortina in vista del Capodanno.

Al momento sembra che la passione tra i due sia alle stelle, ma non è dato sapere se abbiano deciso di andare a vivere insieme o se abbiano fatto progetti per il futuro. In passato Valeria Marini non ha fatto segreto di desiderare ardentemente un figlio e ha ammesso che sarebbe stata disposta anche ad averlo come madre single.

