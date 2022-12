Dalle feste in piazza alle cene a casa con i più cari, scopriamo quali sono state le scelte fatte dai vip in vista del Capodanno 2023.

Il settimanale Chi ha rintracciato alcuni dei vip più famosi d’Italia per conoscere le modalità con cui avrebbero scelto di festeggiare la fine del 2022 e dare il benvenuto al 2023. Da Mara Venier a Belen e Stefano De Martino, scopriamo di quali si tratta.

Mara Venier

Capodanno dei vip 2023

Belen Rodriguez e Stefano De Martino, che hanno finalmente ritrovato la loro armonia familiare, hanno confessato a Chi che trascorreranno l’ultimo dell’anno insieme a Napoli, per la precisione a Piazza Plebiscito.

“Capodanno lo passeremo in piazza del Plebiscito, per una bellissima festa popolare all’insegna dell’identità napoletana. Con noi ci saranno Peppe Iodice con il suo programma Peppy Night Zero Limits, Biagio Izzo, Francesco Paolantoni e Lina Sastri. Sarà praticamente una festa in famiglia, ci sentiremo a casa”, ha dichiarato a Chi la showgirl argentina. Festeggiamenti più intimi invece quelli scelti da Mara Venier che – reduce dal Covid – ha invitato alcuni dei suoi amici più intimi per una cena sulla sua splendida terrazza con vista sul centro di Roma. A cucinare sarà la conduttrice, che per l’occasione preparerà lenticchie a volontà e pasta al forno.

Anche Federica Pellegrini ha svelato alcuni retroscena sul suo Capodanno: a quanto pare lei e Matteo Giunta sarebbero finalmente riusciti a organizzare la loro attesissima luna di miele e quindi trascorreranno il Capodanno in una meta calda (anche se non è dato sapere quale).

