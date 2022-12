Secondo un rumor diventato sempre più insistente, Elena Sofia Ricci e Stefano Mainetti si sarebbero detti addio.

A quanto pare alla lunga lista di unioni naufragate nel 2023 si sarebbe aggiunta anche quella di Elena Sofia Ricci e Stefano Mainetti. I due, secondo Chi, avrebbero vissuto una crisi insanabile prima di decidersi di prendere strade separate. Al momento l’attrice non ha confermato né smentito la questione e in tanti si chiedono se lo farà.

Elena Sofia Ricci: l’addio al marito

Dopo 19 anni insieme, Elena Sofia Ricci e Stefano Mainetti si sarebbero detti addio. Al momento sulla questione non vi sono conferme e in tanti, sui social, sperano di saperne presto di più. La coppia era convolata a nozze nel 2003 e i due insieme avevano avuto una figlia, Maria. Nel 1996, dalla sua relazione con Pino Quartullo, l’attrice ha avuto anche un’altra figlia, Emma.

Al momento Elena Sofia Ricci non ha rotto il silenzio in merito alla sua separazione da Mainetti ma sembra che la notizia sia presto circolata tra amici e colleghi, lasciandoli a bocca aperta. Di recente l’attrice è balzata agli onori delle cronache a causa di alcune rivelazioni fatte su di lei dalla sua ex amica Nancy Brilli.

