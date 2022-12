Silvia Provvedi ha svelato ai fan come starebbero le cose tra lei e Giorgio De Stefano, il padre di sua figlia attualmente in carcere.

Pochi giorni dopo la nascita della piccola Nicole, Giorgio De Stefano è stato arrestato nell’ambito di un’inchiesta sulla ‘Ndrangheta. Silvia Provvedi ha quindi cresciuto da sola la sua bambina e nelle ultime ore ha risposto ad alcune domande dei fan in merito al rapporto con il padre di sua figlia. “Abbiamo un rapporto bellissimo. Siamo riusciti a superare difficoltà importanti ed è questo a rendere il nostro rapporto UNICO”, ha scritto la cantante nelle sue stories, affermando anche che Nicole sarebbe legatissima al padre.

Silvia Provvedi: il rapporto con Giorgio De Stefano

Dopo la storia con Fabrizio Corona (vissuta per lo più mentre lui era in carcere) Silvia Provvedi si è trovata a stare con un altro detenuto: il padre di sua figlia, Giorgia De Stefano, è stato condannato a 12 anni e 8 mesi di carcere nell’ambito di un’inchiesta legata alla ‘Ndrangheta. La cantante non si è lasciata scoraggiare dalla situazione e insieme a sua sorella Giulia ha cresciuto Nicole come se fossero due mamme.

Quanto ai rapporti tra De Stefano e la bambina a suo dire sarebbero buoni: “Lei vive per lui. Lei sa già che l’amore per il padre è grandissimo“, ha confessato ai fan dei social.

