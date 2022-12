Francesco Chiofalo, ex fidanzato di Antonella Fiordelisi, è tornato a scagliare contro di lei delle pesanti accuse.

Francesco Chiofalo è tornato a scagliarsi contro la sua ex, Antonella Fiordelisi, attualmente reclusa nella casa del GF Vip. Il personal trainer romano ha gettato pesanti ombre sul Televoto che ha avuto come esito la vittoria di Antonella come favorita del pubblico e ha affermato a Casa Pipol:

“Se Antonella comprava i follower? Non lo so. Sta cosa che lei è la preferita dal pubblico è un po’ strano. Mi hanno scritto delle persone dicendomi che hanno comprato bot cinesi e francesi per conto di Antonella. Girano questi messaggi sul web… non so se sono degli hater”.

Antonella Fiordelisi

Francesco Chiofalo accusa Antonella Fiordelisi

Tra Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi non corre buon sangue e infatti il personal trainer romano è tornato a gettare pesanti accuse contro la schermitrice, attuale concorrente del GF Vip. Secondo il personal trainer al momento del suo ingresso al GF Vip Antonella sarebbe stata legata a Gianluca Benincasa, ma per i suoi fini opportunistici avrebbe dato inizio anche alla liaison con Edoardo Donnamaria.

“Gianluca Benincasa? Stavano insieme. Lei quando si è messa con Edoardo stava con due persone, con lui e con il ragazzo di fuori: è cornuto? – riporta Blogtivvu – Beh sì… sono due cornuti, che ti devo dire? Lei si vergognava di Gianluca perché non aveva “titoli” e non è nessuno. Eticamente è bruttissima come cosa”, ha affermato. Antonella verrà messa al corrente di quanto affermato dal suo ex sul suo conto? E soprattutto replicherà?

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - GOSSIPBLOG