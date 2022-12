Dopo la baraonda scoppiata a Ballando con le Stelle Selvaggia Lucarelli è tornata a dire la sua sui suoi colleghi.

In un’intervista al Corriere della Sera Selvaggia Lucarelli è tornata a parlare delle sue impressioni sull’ultima edizione di Ballando con le Stelle e in particolare su quanto accaduto tra lei e il resto del cast dei giudici. La giornalista ha anche parlato del suo rapporto con Milly Carlucci da cui, a suo dire, non avrebbe ricevuto alcuna tutela.

“Dopo un po’ che lavoravo a Ballando ho capito che lì sono considerata un utile errore nella matrice, ma non parte del cast da proteggere. Mi dispiace perché io invece ho sempre giocato dalla parte del programma, mi spendo molto e non ho paura di inimicarmi il pubblico, cosa di cui chi fa tv nazionalpopolare ha il terrore”, ha dichiarato la giornalista, che per finire ha riservato un affondo a Carolyn Smith.

Selvaggia Lucarelli: i rapporti con Milly Carlucci e Carolyn Smith

La tensione esplosa nell’ultima edizione di Ballando con le Stelle ha fatto sì che Selvaggia Lucarelli iniziasse a nutrire dei dubbi sulla sua ipotetica partecipazione alla prossima edizione dello show. La giornalista sostiene di aver avuto contro gli altri giurati e in particolare Carolyn Smith, su cui ha detto:

“Prima che arrivassi a Ballando era una donna tra quattro uomini, regina incontrastata del programma. Arrivo io e mi prendo il mio spazio, non l’ha mai accettato. Il primo anno lei mi sorrideva, poi andavo su Twitter e vedevo tutti i suoi like ai peggiori insulti nei miei confronti. Gliel’ho detto, ha smesso, ma poi ogni volta nel programma non ha mai mancato di ricordare, solo a me, che io non so niente di danza. Poi vabbè, quest’anno l’odio era tale che si rifiutava di guardarmi mentre le parlavo e anche di rispondermi, una cosa anormale”.

In tanti si chiedono se Selvaggia Lucarelli accetterà di prendere parte alla prossima edizione del programma e per il momento Milly Carlucci non ha commentato né replicato alle sue parole. Nel frattempo, sui social, in tanti si sono schierati dalla parte della giornalista e sono in attesa di conoscere gli ulteriori sviluppi in merito alla vicenda.

