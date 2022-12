Nel 2020 Ilaria D’Amico ha perso la sua adorata sorella, Catia, scomparsa a 59 anni a causa di un tumore.

Ospite a La Confessione di Peter Gomez, la conduttrice Ilaria D’Amico ha letto tra le lacrime una struggente lettera dedicata a sua sorella Catia, scomparsa a causa di un tumore nel 2020. “Cara Catia, noi ci parliamo spesso e tu sai che le cose che io ti ho promesso… Parlo talmente tante volte con te che non ho bisogno di farti delle confessioni ulteriori. Sono più le volte che ti chiedo di occuparti di noi, ma sappi che io mi occupo di noi, e di lei”.

Gigi Buffon Ilaria D’Amico

Ilaria D’Amico: la lettera alla sorella

Ilaria D’Amico è tornata a parlare con commozione di sua sorella Catia, scomparsa a 59 anni a causa di un tumore nel corso del 2020. Per la conduttrice e compagna di Gigi Buffon si è trattato di una perdita particolarmente difficile da superare visto che lei e sua sorella erano legatissime:

“Sento che lei è diventata una parte di me (…) Oggi dò meno importanza a come mi vesto, mi commuovo a pensare alla sua dignità e riservatezza. Questa perdita mi ha fatto ridefinire le priorità: il lavoro lo è, ma è più forte il bisogno di accudire la mia famiglia”, ha confessato tra le lacrime a Peter Gomez. In tanti sono rimasti colpiti dal doloroso riserbo della conduttrice e sui social in molti le hanno inviato messaggi di solidarietà per il suo tragico lutto.

