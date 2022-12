Fedez ha trascorso il suo primo Natale insieme alla famiglia dopo la malattia e ha scritto un post per dire addio al 2022.

L’anno che sta per volgere al termine è stato il più difficile per Fedez, che a aprile ha scoperto di doversi operare d’urgenza per un tumore neuroendocrino del pancreas. Sui social il rapper ha condiviso un messaggio per dire addio all’anno appena passato e ha condiviso alcune immagini inedite realizzate dalle telecamere di sicurezza del suo appartamento (in una di esse lo si vede scoppiare improvvisamente in lacrime ed essere consolato da sua moglie e dall’amico Luis Sal).

“Ciao 2022. Sei stato un anno complesso ma di grande insegnamento. Oggi sono ancora qua e tanto mi basta per essere felice. Un solo rammarico mi porto dietro, non essere stato presente il giorno del primo compleanno di mia figlia, perché ricoverato in ospedale. Spero con l’anno nuovo di poter essere ancor più presente per i miei figli e la mia famiglia. Tutto qua”, ha scritto il rapper nel suo post.

Fedez: il primo Natale dopo l’intervento

Oggi Fedez sembra aver trovato la serenità e maggiore consapevolezza dopo i mesi difficili che hanno segnato la sua scoperta di avere un tumore.

Tutto fortunatamente si è risolto per il meglio per il rapper che, dopo l’intervento, non ha dovuto sottoporsi ad ulteriori terapie particolarmente invasive. Nel dire addio al 2022 Fedez si è augurato un 2023 più sereno e da poter trascorrere il più possibile insieme a sua moglie e ai suoi due bambini, Leone e Vittoria, che hanno rispettivamente 4 e 1 anno. Il suo messaggio ha fatto il pieno di like tra i fan e in molti tra amici e colleghi si sono detti commossi per le sue parole.

