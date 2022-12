Luca Vezil, ex fidanzato di Valentina Ferragni, ha dedicato un messaggio pubblico all’influencer in occasione dei suoi 30 anni.

Valentina Ferragni ha spento 30 candeline e a sorpresa sui social è apparso un messaggio a lei dedicato dal suo celebre ex, Luca Vezil. I due si sono lasciati pochi mesi fa e a quanto pare i loro rapporti sarebbero ancora buoni. Vezil ha pubblicato nelle sue stories una foto in cui si vede Valentina mangiare della focaccia in riva al mare e ha scritto:

“Se sei la donna che sei oggi, il merito è tutto di tutta quella focaccia sugli scogli. E ringrazia che uso una foto accettabile e non le 75874 che potrei tirare fuori di te in situazioni agghiaccianti (…) Il messaggio serio te lo sei già beccata, e fa ridere perché cento volte meno serio di questo, ma ti becchi gli auguri anche qui perché una foto con la focaccia è sempre una foto con la focaccia. Passatela bene a bionda, e ricordati quello che ti ho scritto sui 30. Baci stellari”.

Valentina Ferragni

Valentina Ferragni: il messaggi di Luca Vezil

A quanto pare nonostante le ipotesi delle malelingue, i rapporti tra Valentina Ferragni e Luca Vezil sono rimasti buoni anche dopo la loro inaspettata separazione. I due sono stati insieme per 9 anni e già vivevano insieme quando improvvisamente, a novembre 2022, hanno annunciato pubblicamente la loro decisione di prendere strade separate. N

onostante finora entrambi abbiano mantenuto il più totale riserbo sulle cause del loro addio, nelle ultime ore Luca Vezil ha dedicato un tenero post alla sorella minore di Chiara Ferragni in occasione del suo 30esimo compleanno. Valentina ha preferito non rispondere pubblicamente al suo ex ma, a giudicare dal messaggio inviato da Vezil, i loro rapporti sarebbero a dir poco ottimi.

