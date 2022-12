Attraverso i social Maurizio Battista si è sfogato perché sua figlia Anna, di 6 anni, non vorrebbe vederlo.

Dopo la dolorosa separazione da Alessandra Moretti, Maurizio Battista si è più volte lamentato perché la donna – a suo dire – avrebbe allontanato da lui la figlia Anna. In queste ore attraverso i social l’attore si è lamentato perché la bambina non vorrebbe vederlo e ha affermato quindi di voler regalare la sua cameretta a chi possa averne bisogno.

“A oggi sono quasi due settimane che non vedo la signorina Anna, per vari motivi, veri o inventati”, ha affermato nelle sue stories via social, e ancora: “Se qualcuno ha il piacere, la voglia, mi scriva… cerchiamo di organizzarci. non voglio niente. Vi regalo la cameretta. E’ stata una mia scelta, un mio piacere, un mio fallimento. L’ennesimo fallimento. Però magari qualche altro bambino o bambina se la possono godere. E’ il regalo della befana di zio Maurizio”.

Maurizio Battista

Maurizio Battista: lo sfogo per la figlia

Maurizio Battista si è più volte sfogato via social perché, a causa della sua separazione da Alessandra Moretti, i rapporti con sua figlia Anna sarebbero diventati praticamente inesistenti. A quanto pare la bambina preferirebbe stare con la madre e quindi l’attore si è sfogato via social, affermando di essere disposto a regalare la sua cameretta a chiunque ne avesse bisogno.

Tempo fa, sempre attraverso i social, Maurizio Battista si era pubblicamente scagliato contro la sua ex affermando: “Devo chiedere l’elemosina per veder due giorni mia figlia? Sono due settimane che non la vedo. Dovremmo tenerla una settimana a testa, forse una settimana è troppo, ma dico due giorni, uno chiedo troppo, quando la vedo”.

