Wanda Nara ha confermato di non essere tornata insieme al suo ex marito, Mauro Icardi, e ai fan dei social ha rivelato anche alcuni retroscena sulla sua vita da single e su quelle che lei riterrebbe essere le caratteristiche del suo uomo ideale. “Da ottobre 2022 sono sola e mi diverto. Il mio uomo? Deve essere intelligente, appassionato per quello che fa, deve essere uno stallone, una persona matura e sicura, che si prenda cura di me, che mi rispetti e che mi faccia sorprese”, ha scritto nelle sue stories.

Non senza clamore Wanda Nara ha messo fine alla sua unione con Mauro Icardi, padre delle sue due figlie più piccole. Dopo la separazione – che a quanto pare Icardi non sarebbe stato pronto ad accettare – la showgirl ha confessato di essere pronta a divertirsi, ma in tanti si chiedono se riuscirà a trovare di nuovo una persona adatta a lei.

Tra lei e il calciatore l’unione è naufragata a seguito del tradimento di Icardi con la modella Eugenia Suarez. In un primo momento sembrava che Wanda fosse disposta a perdonarlo ma poi, dopo pochi mesi, lei stessa ha annunciato l’addio al marito tra frecciatine e recriminazioni infuocate. Di recente i due sono partiti insieme per una vacanza alle Maldive ma Wanda Nara si è sbrigata a precisare che non siano tornati insieme. Quali saranno gli ulteriori sviluppi in merito alla vicenda?

