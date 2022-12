Aurora Ramazzotti ha svelato ai fan alcuni retroscena sulla sua prima gravidanza e sull’arrivo del suo primo figlio.

Tra pochi mesi Aurora Ramazzotti terrà tra le braccia il suo primo figlio e nel frattempo, attraverso i social, la figlia di Michelle Hunziker ha risposto ad alcune domande dei fan sul tema della maternità. Aurora ha confessato di avere una paura folle del parto e a seguire ha anche svelato di non aver programmato l’arrivo del suo primo figlio.

“Non credo ci sia un momento giusto o sbagliato per fare una cosa così, un momento migliore forse ma comunque ogni fase della vita trovo porti con sé difficoltà diverse che potrebbero ostacolare una decisione così importante. E’ talmente grande da necessitare a mio avviso di un po’ di sana incoscienza, non sono mai stata una che ama pianificare meticolosamente il futuro, preferisco accoglierlo così come viene. E ho avuto la fortuna di tovare qualcuno che la vede come me”, ha scritto nelle sue stories.

Aurora Ramazzotti: la gravidanza

Aurora Ramazzotti sfoggia un pancione ormai sempre più evidente e, attraverso i social, lei stessa ha voluto raccontare ai suoi fan qualche dettaglio in più sull’arrivo del suo primo figlio (il cui nome resta per il momento top secret).

Aurora ha già scelto la clinica svizzera in cui darà alla luce il bebè e ha confessato che lei e Goffredo non avessero programmato di diventare genitori (anche se, ovviamente, entrambi desideravano avere un figlio insieme). I fan sui social sono in trepidante attesa di saperne di più e sui social in tantissimi hanno fatto le congratulazioni a Aurora per l’arrivo del suo bambino.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - GOSSIPBLOG