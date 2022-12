Francesco Totti e Noemi Bocchi sono stati avvistati all’aeroporto di Fiumicino, dove hanno atteso un volo diretto a Miami.

Francesco Totti e Noemi Bocchi trascorreranno un Capodanno all’insegna dell’amore e del relax a Miami: i due sono stati avvistati in aeroporto in compagnia dei rispettivi figli (tutti tranne Cristian) ma al momento non è dato sapere dove alloggeranno. Nel frattempo l’ex moglie di Totti, Ilary Blasi, è partita per Bangkok in compagnia della sua nuova fiamma, l’imprenditore Bastian Muller.

Totti e Noemi a Miami

Dopo il Natale trascorso all’insegna della famiglia nella loro nuova casa a Roma nord, Francesco Totti e Noemi Bocchi hanno preparato le valigie e sono saliti su un volo diretto a Miami, dove trascorreranno il Capodanno all’insegna dell’amore. I due sono usciti allo scoperto solo di recente mentre Ilary Blasi continua a mantenere il massimo riserbo sulla sua unione con Bastian Muller, con cui sembra che sia volata a Bangkok.

Secondo i rumor riportati da Chi la conduttrice sarebbe finalmente felice accanto all’imprenditore tedesco, che per lei rappresenterebbe il primo amore dopo la lunga storia con l’ex marito. Al momento la conduttrice continua a proteggere la privacy del misterioso fidanzato e in tanti tra i suoi fan sono curiosi di saperne di più.

