Alex Belli ha svelato perché non ha accettato di tornare al Grande Fratello Vip nonostante fosse Signorini a volerlo.

Alex Belli è stato uno dei protagonisti indiscussi del GF Vip 6 ma, con grande sorpresa dei fan, lui stesso ha svelato perché non ha accettato di prendere parte alla settima edizione del reality show condotto da Signorini.

“La verità? C’è stata un’idea di poter fare un ingresso poi però alla fine dei conti dopo una grande stagione come quella dell’anno scorso, non me la sentivo. Anche perché i concorrenti che ci sono all’interno di quella Casa non mi ispiravano. Quest’anno purtroppo fin dall’inizio c’è stato un cast che aveva palesemente dei problemi, dal caso Bellavia in poi. Tutta una serie di cose che hanno appesantito un po’ il programma. È stato rifatto completamente il cast, infatti, però per usare un mio eufemismo non era il mio game. Così ho rifiutato”, ha confessato a Casa Pipol.

Alex Belli rifiuta il GF Vip 7

A sorpresa Alex Belli ha confessato che non avrebbe preso parte al GF Vip 7 per via del cast dei concorrenti che, a suo dire, non sarebbe stato di suo gradimento. Belli è stato uno dei protagonisti indiscussi della precedente edizione del GF Vip, dove ha tenuto banco con il suo triangolo amoroso (formato insieme alla moglie Delia Duran e a Soleil Sorge).

Oggi l’attore sembra aver ritrovato la serenità accanto a Delia con cui sogna di avere presto un figlio per coronare il loro sogno d’amore.

