Una foto di Francesco Totti apparsa sui social ha scatenato una valanga di critiche contro l’ex calciatore.

Un noto marchio di auto ha pubblicato una foto di un veicolo di lusso e, difronte ad esso, è stato immortalato il testimonial Francesco Totti. Nella foto il calciatore sembrerebbe essere visibilmente ingrassato e in tanti sui social hanno commentato sulla questione, criticando la sua forma fisica e ironizzando sulle recenti vicissitudini legate alla fine del suo matrimonio. “France’, te sei magnato er capitano”, ha scritto qualcuno tra gli utenti in rete, mentre altri hanno aggiunto: “Te sta a veni’ er doppio mento”, “Non sembra più lui”, “Er king dell’arrosticino”.

Francesco Totti ingrassato: le critiche sui social

Francesco Totti è stato travolto da un’ondata di critiche sui social perché sarebbe visibilmente ingrassato. L’ex calciatore non ha commentato la questione e, del resto, dopo la sua intervista scandalo sulla fine del suo matrimonio con Ilary Blasi ha preferito mantenere il massimo riserbo sulla sua vita privata.

Nei giorni scorsi l’ex calciatore è stato avvistato in aeroporto mentre era in procinto di partire per Miami in compagnia della sua nuova fiamma, Noemi Bocchi. I due sono da poco andati a vivere insieme e in tanti si chiedono se la loro unione sia destinata a durare. Ilary nel frattempo avrebbe ritrovato la serenità accanto all’imprenditore tedesco Bastian Muller.

