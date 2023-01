Elisabetta Gregoraci ha trascorso il Capodanno a Dubai e sui social ha mostrato il lussuoso regalo ricevuto dal suo fidanzato.

Da diversi mesi Elisabetta Gregoraci sembra aver trovato la felicità accanto all’imprenditore Giulio Fratini (già noto alle cronache in quanto ex di Roberta Morise). In queste ore l’ex moglie di Briatore ha taggato via social l’imprenditore e ha mostrato quello che sarebbe stato il prezioso regalo da lui ricevuto a Natale: un elegante anello con brillanti e un enorme zaffiro blu. “Happy”, ha scritto l’ex moglie di Briatore nella didascalia all’immagine apparsa nelle sue stories.

Elisabetta Gregoraci

Elisabetta Gregoraci e Giulio Fratini: l’anello

Elisabetta Gregoraci sembra aver trovato la felicità accanto a Giulio Fratini e sui social lei stessa ha mostrato quello che molti credono essere il regalo di Natale a lei fatto dall’imprenditore.

Per il momento non è dato sapere se l’anello in questione possa rappresentare una promessa d’amore eterno e Elisabetta Gregoraci non ha svelato se lei e Fratini sarebbero intenzionati a convolare a nozze. I due si frequentato da circa 4 mesi e per la showgirl si tratterebbe della seconda storia importante dopo la fine del suo matrimonio con Flavio Briatore. In precedenza la showgirl è stata legata a Francesco Bettuzzi, ma la loro liaison è naufragata dopo appena un anno.

