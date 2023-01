Con l’inizio del nuovo anno Aurora Ramazzotti ha espresso le sue emozioni legate all’arrivo del suo primo figlio.

Nel 2023 Aurora Ramazzotti diventerà madre per la prima volta e sui social, in queste ore, la figlia di Michelle Hunziker e di Eros Ramazzotti ha postato una commovente lettera indirizzata al suo bambino e con cui ha espresso i suoi sogni e le sue speranze verso il futuro.

“Fa pensare che con l’arrivo di una nuova vita ci si doni nuova vita a nostra volta, e che veramente forse non ricorderò più cosa sarà stata la mia senza di te. Già adesso ogni cosa assume l’ingrato compito di essere l’ultima: l’ultimo compleanno, gli ultimi sonni, l’ultimo capodanno, le ultime carezze, l’ultimo inverno, l’ultima uscita in compagnia. E proprio così ogni ultima volta consumandosi lascerà spazio a una prima volta, che come ogni prima volta già lo so… sarà un bellissimo disastro”, si legge nel suo post.

Aurora Ramazzotti: la lettera al figlio

Aurora Ramazzotti ha detto addio al 2022 – l’anno che l’ha vista scoprire di essere incinta – e ha espresso le sue speranze verso il 2023, l’anno in cui nascerà il suo bambino. L’influener ha confessato che nonostante abbia normali paure ed ansie legate a questo delicato periodo, sia anche emozionata ed impaziente di scoprire cosa la attende e di voler finalmente stringere tra le braccia il suo bebè.

Nei giorni scorsi la figlia di Michelle Hunziker ha risposto ad alcune domande dei suoi fan in merito alla sua gravidanza e ha svelato di avere paura del parto e di non aver programmato l’arrivo del suo primo figlio. In tanti le hanno espresso il loro entusiasmo e il loro calore e non vedono l’ora di saperne di più sull’arrivo del piccolo (che sarà un maschio).

