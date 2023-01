Antonino Spinalbese ha dovuto temporaneamente lasciare la casa del GF Vip per motivi di salute, ma lui e la figlia non si sarebbero rivisti.

Da mesi Antonino Spinalbese è recluso nella casa del GF Vip e quindi non ha potuto vedere sua figlia, Luna Marì, neanche in occasione delle feste di Natale. Visto che per motivi di salute l’hair stylist ha dovuto lasciare temporaneamente la casa del reality show, in tanti si sono chiesti se avesse colto l’occasione per andare a trovare la bambina, ma le cose non sono andate così: Luna Marì era infatti insieme alla madre, Belen, che ha trascorso gli ultimi giorni a Napoli insieme alla famiglia del marito, Stefano De Martino.

Antonino Spinalbese fuori dal GF Vip: la figlia insieme a Belen

Antonino Spinalbese ha lasciato temporaneamente la casa del GF Vip per dei controlli legati al suo stato di salute (lui stesso ha infatti confessato di soffrire di una malattia autoimmune) e a quanto pare lo spezzino non ha potuto sfruttare il tempo al di fuori del reality show per andare a trovare la figlia.

Si dà il caso infatti che la bambina fosse a Napoli insieme alla madre, Belen, che da oltre un anno sembra aver ritrovato la serenità accanto a suo marito Stefano De Martino (la cui famiglia abita proprio lì). Antonino Spinalbese ha più volte espresso la sua nostalgia nei confronti della figlia, che non vede da metà settembre (ossia da quando è entrato nella casa del reality show).

