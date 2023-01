Chiara Ferragni è stata ripresa in un video mentre stava passando l’aspirapolvere e la vicenda ha ovviamente scatenato l’ironia della rete.

Chiara Ferragni è stata ripresa in un video presto condiviso sui social e dove la si vede passare l’aspirapolvere in un appartamento presto in affitto con i suoi amici in occasione di San Silvestro. “Buoni propositi per il nuovo anno”, hanno scritto i suoi amici prendendola in giro e ovviamente, in rete, c’è chi non ha mancato di criticare l’influencer a causa dell’accaduto.

Chiara Ferragni

Chiara Ferragni: l’aspirapolvere

Chiara Ferragni si è lasciata riprendere con ironia mentre passava l’aspirapolvere nel lussuoso appartamento dove lei e i suoi amici hanno trascorso il Capodanno e il video, una volta finito sui social, ha scatenato come al solito un putiferio.

In molti infatti non credono che l’influencer svolga le faccende domestiche personalmente (cosa su cui lei si è recentemente difesa) e in tanti l’hanno accusata di fare sfoggio del suo lusso e della sua agiatezza senza pensare a chi è meno fortunato. Chiara Ferragni tornerà a replicare alle critiche di questo tipo a lei rivolte? Al momento sulla questione tutto tace e in tanti sono curiosi di saperne di più.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG