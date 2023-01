In un post via social dedicato al nuovo anno, Memo Remigi ha fatto riferimento allo scandalo che lo ha visto protagonista negli scorsi mesi.

Memo Remigi è tornato a parlare del caso Morlacchi e più precisamente dello scandalo che lo ha visto protagonista a Oggi è un altro giorno (dopo che ha palpeggiato la collega) e che gli è costato l’esclusione dal programma tv. In un suo post via social il cantante ha inviato un augurio ai suoi fan per il nuovo anno e ha scritto:

“Mi piace pensare che il nuovo anno riesca a cancellare le incomprensioni, l’indifferenza, la cattiveria che purtroppo caratterizzano la vita di molti, lasciando posto ad una grande apertura di cuore e sincerità . Evviva la vita!”

Memo Remigi

Memo Remigi: il post sul 2023

Gli ultimi mesi sono stati particolarmente difficili per Memo Remigi che, dopo lo scandalo a Oggi è un altro giorno, è stato escluso dalla Rai ed è stato esposto alla gogna mediatica. Il cantante si è più volte difeso e scusato pubblicamente per il suo comportamento e ha anche affermato di aver messo in mano a dei legali la questione che, ovviamente, ha messo a repentaglio la sua reputazione.

Più volte Remigi si è sfogato pubblicamente perché né Jessica Morlacchi né Serena Bortone avrebbero voluto avere con lui un confronto a voce e in tanti tra i personaggi del mondo dello spettacolo si sono espressi in sua difesa. L’arrivo del nuovo anno porterà delle novità al cantante in merito alla vicenda? Al momento sulla questione non è dato sapere di più.

