In vista della sua partecipazione al Festival di Sanremo Giorgia si è confessata per la prima volta senza filtri.

Giorgia è sempre stata molto riservata per quanto riguarda la sua vita privata e, per la prima volta, si è raccontata senza filtri al Corriere della Sera, rivelando particolari inediti sulla sua unione con il ballerino Emanuel Lo e sul rapporto con suo figlio Samuel.

“Mi dicono che sono un po’ pesante, la classica che vuol avere tutto sotto controllo. Come compagna ti devi rinnamorare tutti i giorni, il povero Emanuel è devastato: sono 20 anni che stiamo insieme, è più giovane di me. Come madre, sono più madre che amica”, ha confessato la cantante.

Giorgia: la confessione su Emanuel Lo

Giorgia e Emanuel Lo hanno vissuto la loro vita privata nel massimo riserbo: i due stanno insieme da circa 20 anni e nel 2010 hanno avuto insieme un figlio, Samuel. La stessa cantante ha confessato che suo figlio le avrebbe detto di voler tifare per il rapper Lazza a Sanremo e non per lei. Tra i due esisterebbe comunque uno splendido rapporto, ma Giorgia non ha mai mancato di sottolineare di essersi considerata “più madre che amica”.

“A volte devi essere autoritario, ma ha un bellissimo senso dell’umorismo, fa battute fin da piccolo: ci ha appena detto che ha scelto il calcio perché è l’unica cosa in cui sua madre e suo padre, ballerino e musicista, sono negati”, ha confessato la cantante, e ancora: “Saputo di Sanremo mi ha detto: “Ma cosa fai, dove vai?”. Però mi ha anche chiesto: “Quanto stai?”. Ci amiamo ma non siamo smielati come me con mio padre, a 3 anni mi ha detto: “I baci sono vietati””.

