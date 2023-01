Con l’inizio del nuovo anno Federico Fashion Style ha fatto una criptica e misteriosa confessione ai suoi fan.

Federico Fashion Style è tornato a mostrarsi sui social affermando che molto presto farà una rivelazione su di sé e sulla sua vita privata. L’hai stylist è tornato da poco single dopo la fine della sua lunga storia d’amore con Letizia Porcu e, secondo indiscrezioni, l’unione tra i due sarebbe finita a causa di una sua presunta doppia vita accanto a un misterioso compagno. L’hair stylist, che ha sempre affermato di essere etero, non ha smentito né confermato le voci in circolazione.

Federico Lauri Fashion Style

Federico Fashion Style: la confessione ai fan

“Prima o poi, ma anche prima, vi racconterò tutto, ma proprio tutto, perché nella vita bisogna essere trasparenti”, ha dichiarato Federico Fashion Style nelle sue stories via social, e ancora: “É vero quando si dice si chiude una porta si apre un portone. Ti accorgi di chi ti utilizza per altri scopi, ma la vita non è fatta di maschere, ma di realtà, di dire le cose belle e le cose brutte e a volte anche di non nascondersi, ma di affrontare la vita come ho fatto io…Detto questo chi vuole capire capisce, tanto chi vuol capire ha già capito ma poi non parla ma fa parlare gli altri, però anche gli altri si stanno calmando”.

In tanti credono che il messaggio-sfogo dell’hair stylist sia indirizzato contro la sua ex, Letizia Porcu, e contro chi in questi mesi ha messo in giro le voci riguardanti il suo presunto legame sentimentale con un uomo misterioso. Al momento sulla questione non è dato sapere di più, Federico Lauri non ha ancora rotto il silenzio in merito alla vicenda e in tanti si chiedono se lo farà.

