Pamela Prati ha colto tutti di sorpresa svelando che Marco Bellavia le avrebbe fatto la sua fatidica proposta di nozze.

Fiori d’arancio in vista per Pamela Prati? La stessa ex stella del Bagaglino ha svelato a sorpresa che Marco Bellavia le avrebbe fatto la fatidica proposta. Tra i due sarebbe sbocciato qualcosa di più che una semplice amicizia durante la loro partecipazione al GF Vip e a quanto pare la loro frequentazione prosegue ancora oggi.

“Ho avuto la proposta da Marco, però tu sai che i matrimoni non mi portano fortuna”, ha confessato Pamela Prati ad Alfonso Signorini, e ancora: “Non è un due di picche, ci sto pensando”, ha detto.

Pamela Prati: la proposta di matrimonio

Dopo il finto matrimonio con Mark Caltagirone sembra che Pamela Prati abbia ricevuto una proposta da parte di Marco Bellavia, suo ex coinquilino del GF Vip. A svelarlo tra il serio e il faceto è stata la stessa showgirl, che però non sembra volersi sbilanciare in merito alla questione. Dopo l’esperienza vissuta nella Casa più spiata d’Italia lei e Bellavia non hanno fatto segreto di aver continuato a sentirsi e a frequentarsi e l’ex volto di Bim Bum Bam non ha nascosto la sua attrazione verso la showgirl. Le cose tra i due sono destinate a durare? In tanti tra i fan sperano di saperne presto di più.

