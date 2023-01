Bianca Atzei sta per diventare madre per la prima volta e in queste ore sui social la cantante ha scritto una tenera dedica al suo bambino.

Bianca Atzei sta finalmente per realizzare il suo sogno di diventare mamma del piccolo Noa Alexander, che dovrebbe nascere nei prossimi giorni. In queste ore la cantante ha scritto un tenero e ironico messaggio dedicato al suo bambino dopo una delle sue ultime visite di controllo:

“Manca poco ormai. Oggi nella visita di controllo eri davvero bellissimo Noa, hai le guanciotte grosse. Sei la mia pagnottella. Nella seconda foto le mani delle tue nonne non vedono l’ora di scaldarti e riempirti di baci. Ma tu a quanto pare e dalla visita di oggi, stai benissimo dove stai. Al calduccio dentro di me… e non hai minimamente voglia di uscire… Ti aspetto… non fare il dispettoso come tuo padre però“, ha scritto.

Bianca Atzei: la dedica al figlio

Dopo numerose difficoltà e degli aborti spontanei, Bianca Atzei sta finalmente per realizzare il sogno di stringere tra le braccia il suo bambino, Noa Alexander. La cantante in queste ore ha voluto dedicare un tenero messaggio al suo bebè, che non vede l’ora di tenere tra le braccia. Come lei anche il suo compagno, Stefano Corti, non vede l’ora di poter conoscere finalmente suo figlio e sui social i due non perdono occasione per raccontare ai fan i retroscena sulla gravidanza e sull’attesa del loro bebè.

Nelle ultime settimane Bianca Atzei ha vissuto un grave spavento a causa di un’infezione che l’ha costretta a recarsi in ospedale. Fortunatamente tutto si è risolto per il meglio e la cantante ha potuto tirare un sospiro di sollievo.

