Per la prima volta Belen Rodriguez ha svelato la verità sulle sue separazioni dal marito, Stefano De Martino.

Da un anno a questa parte sembra che Belen Rodriguez e Stefano De Martino siano riusciti a ritrovare la loro antica complicità e per la prima volta la showgirl ha confessato a F i retroscena sui loro tira e molla, svelando che sarebbe sempre stato il ballerino a lasciarla.

“Quando ci siamo messi insieme la prima volta lui aveva 22 anni e io 26: eravamo due pischelli, per giunta famosi. Stavamo entrando in un meccanismo di cui non avevamo idea. Non eravamo due nella coppia, eravamo migliaia: i paparazzi sotto casa ogni giorno, la morbosità della gente che voleva sapere, vivevamo in un tunnel di predatori. Esserci lasciati credo sia stata la cosa più naturale che potesse succedere”, ha confessato.

Belen Rodriguez Stefano De Martino

Belen Rodriguez: la verità sulla separazione da De Martino

Belen Rodriguez ha rivelato di non aver mai smesso di amare suo marito, Stefano De Martino, con cui oggi ha costruito una splendida famiglia allargata anche grazie ai due figli, Santiago e Luna Marì (quest’ultima avuta insieme ad Antonino Spinalbese). La showgirl ha ammesso di aver sofferto molto per le sue separazioni dal ballerino e di aver cercato inutilmente di costruirsi una vita con un altro.

“Se cerchi di scappare da qualcuno che ami, non ce la fai: te lo ritrovi sempre davanti. Quando ci siamo lasciati ero ancora innamorata ma non volevo più soffrire”, ha ammesso Belen, che oggi sembra finalmente aver trovato una nuova stabilità accanto all’ex volto di Amici. In tanti si chiedono se i due avranno un altro figlio insieme, ma al momento sulla questione entrambi hanno preferito non sbilanciarsi.

