Delia Duran ha confessato il suo rammarico perché, dopo diversi tentativi, lei e Alex Belli non sono ancora riusciti a diventare genitori.

Da tempo Delia Duran e Alex Belli sognano di avere una famiglia tutta loro ma, nonostante i loro numerosi tentativi, i due non sono ancora riusciti ad avere un figlio. In merito alla questione si è confessata Delia al settimanale Nuovo, a cui ha detto: “Ci stiamo provando da un anno. Non è facile perché abbiamo qualche difficoltà, ma per ora vorremmo che il lieto evento arrivasse in modo naturale. Il desiderio di diventare mamma per me è sempre stato fortissimo”.

Delia Duran

Delia Duran e la mancanza di un figlio

Delia Duran sogna ardentemente di avere un figlio insieme ad Alex Belli ma i due, nonostante i tentativi proseguano da molto tempo, ancora non sono riusciti a realizzare il loro più grande sogno.

La modella ha confessato ai fan anche alcuni dei consigli che lei e l’attore avrebbero ricevuto dal loro medico di fiducia per poter riuscire quanto prima a concepire naturalmente e ha fatto sapere che, per il momento, lei e Belli non starebbero pensando ad altro che ad avere un bebè insieme. I due riusciranno a realizzare i loro sogni nel 2023? In tanti tra i fan sperano proprio di sì.

