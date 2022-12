Francesco Totti non avrebbe badato a spese per fare felice la sua dolce metà. Tutto quello che c’è da sapere sui regali fatti a Noemi Bocchi.

Francesco Totti sembra non badare a spese per la felicità della sua nuova fiamma, Noemi Bocchi, e da quando i due si sono mesi insieme sono tre i regali preziosi che l’ex calciatore avrebbe fatto alla flower designer: si tratterebbe dell’anello con diamante da 300mila euro, l’auto elettrica dal valore di 50mila euro e infine il cane Simba, un cucciolo di bulldog francese (il cui valore potrebbe aggirarsi fino ai 3000 euro).

Francesco Totti

Francesco Totti: i regali fatti a Noemi Bocchi

Francesco Totti e Noemi Bocchi non si nascondono più e sui social sono già spuntati alcuni indizi sui regali che l’ex marito di Ilary Blasi avrebbe fatto alla nuova fiamma come pegno d’amore.

Sulla questione ovviamente non vi sono conferme e, a parte l’anello (che Totti avrebbe acquistato in una prestigiosa gioielleria di Roma dove era solito fare anche i regali all’ex moglie), non vi sono prove che l’auto e il cane siano stati regalati dall’ex calciatore alla nuova fiamma. In queste ore Noemi Bocchi si è trovata a dover fare i conti con alcune pesanti accuse scagliate contro di lei dall’ex marito, Mauro Caucci, e in tanti sono curiosi di saperne di più in merito alla vicenda.

