Antonella Mosetti ha commesso una terribile gaffe con il colonnello Mario Giuliacci, che le ha risposto in diretta.

Antonella Mosetti si è concessa una chiacchierata in diretta con i suoi fan sui social e senza volerlo si è resa protagonista di un episodio presto diventato virale in rete. La showgirl infatti, parlando della sua passata esperienza in tv, ha affermato che il colonnello Mario Giuliacci – con cui le è capitato di lavorare – sarebbe morto. Alle sue parole ha replicato lo stesso Giuliacci, che era collegato nella diretta via Instagram.

“Ah certo, lui ha lavorato in Rai con me tante volte. Poraccio, è morto adesso credo. Era vecchio“, ha detto Antonella Mosetti, mente il meteorologo ha subito scritto: “Ma come morto? Sono io che scrivo“.

Antonella Mosetti

Antonella Mosetti: la gaffe con Giuliacci

Antonella Mosetti è stata protagonista di una gaffe che ha scatenato l’ilarità dei fan sui social: la showgirl ha infatti affermato che, a suo avviso, Giuliacci fosse morto. Il celebre meteorologo ha però replicato in diretta e, con una serie di emoticon a forma di corna, ha fatto gli scongiuri alla falsa notizia diffusa erroneamente dalla Mosetti.

Nei giorni scorsi anche la figlia della showgirl, Asia Nuccetelli, è balzata agli onori delle cronache per aver svelato i motivi che l’hanno condotta a dire addio alla tv.

